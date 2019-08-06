محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شوقت المطربة شذى جمهورها لأغنية جديدة، تطرحها قريبا.
ونشرت شذى فيديو عبر حسابها على إنستجرام لجزء من الاغنية، لم يتضمن إلا كلمات قليلة من الأغنية: " بعد كام قصة حب فاشلة، شكرا مات الكلام".
وظهر من الفيديو أنه عبر عن دويتو، لكنها لم تكشف عن تفاصيله.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| شذى تشوقها جمهورها لـ"دويتو": "strong independent women" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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