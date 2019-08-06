فيديو| شذى تشوقها جمهورها لـ"دويتو": "strong independent women"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شوقت المطربة شذى جمهورها لأغنية جديدة، تطرحها قريبا.

ونشرت شذى فيديو عبر حسابها على إنستجرام لجزء من الاغنية، لم يتضمن إلا كلمات قليلة من الأغنية: " بعد كام قصة حب فاشلة، شكرا مات الكلام".

وظهر من الفيديو أنه عبر عن دويتو، لكنها لم تكشف عن تفاصيله.