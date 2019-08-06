بدرية طلبة تعلن تبرعها لمعهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، تبرعها لضحايا معهد الأورام، بإيراد ليلة عرض من مسرحيتها الجديدة "ريا وسكينة".

وعلقت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اللي أقدر أتبرع بيه لمعهد الأورام، إيراد ليلة عرض من مسرحية ريا وسكينة".

Advertisements

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت أمام معهد الأورام، مساء الأحد، ما أدى لاستشهاد 19، وإصابة 30 شخص.

مسرحية "ريا وسكينة" بطولة بدرية طلبة، انتصار، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.