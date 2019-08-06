- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت الفنانة بدرية طلبة، تبرعها لضحايا معهد الأورام، بإيراد ليلة عرض من مسرحيتها الجديدة "ريا وسكينة".
وعلقت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اللي أقدر أتبرع بيه لمعهد الأورام، إيراد ليلة عرض من مسرحية ريا وسكينة".
وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت أمام معهد الأورام، مساء الأحد، ما أدى لاستشهاد 19، وإصابة 30 شخص.
مسرحية "ريا وسكينة" بطولة بدرية طلبة، انتصار، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر بدرية طلبة تعلن تبرعها لمعهد الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.