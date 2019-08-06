مخرج "مكتوبلي أغنيلك" يكشف سبب تأخير عرضه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف عبد المنعم محمد، مخرج مسرحية "مكتوبلي أغنيلك"، عن أسباب تأخر العرض المسرحي في مدينة الإسكندرية، وإقامته في الساعة العاشرة والنصف مساءً، بدلاً من التاسعة.

وأوضح مخرج العمل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اضطررنا لتأخير موعد بدء المسرحية يوميًا، نظرًا لملاصقة المسرح لمسجد القائد إبراهيم، ووجود بعض العزاءات أو المناسبات في القاعات الخاصة بالمسجد، وحتى لا يحدث تعارض ما بين قراءة القرآن والتمثيل".

وأضاف أنه يتعاون مع الفنانة شيرين للمرة الثانية في هذه المسرحية، بعد تجربته الأولى معها في عمل مسرحي آخر سابقًا، مشيرًا إلى أن المسرحية جمعته للمرة الأولى بالفنان إيمان البحر درويش في عمل.

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"مكتوبلى اغنيلك" تعرض حاليًا على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية، والعرض من إنتاج فرقة "تحت ١٨" بقيادة الفنان وليد طه.

يشارك في بطولة العمل الفنانين إيمان البحر درويش، وشيرين، وصفاء جلال، ووائل علاء، ومصطفى عبدالسلام، وفتحي سعد، ومحمود تركي، ومروه جمال، ومحمد مجدي، ومصطفى يوسف، وعماد عبد المجيد، وزكي لوجو، وحمزه خاطر، والطفلة بيلار.

العمل موسيقى وألحان إيمان البحر درويش، وتوزيع موسيقي يحيى الموجي، واستعراضات أحمد يونس، وأشعار عادل حراز، ومصطفى درويش، وإضاءة عمرو عبد الله، وديكور محمد عبد الرازق، وأزياء فاتن درويش، وتأليف المخرج الكبير الراحل حسن عبد السلام، ومعالجة وإخراج عبد المنعم محمد.​