غدا.. أصالة تطرح "نكتة بايخة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تطرح المطربة السورية أصالة نصري، أغنية جديدة على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، في تمام الخامسة مساء، بعنوان "نكتة بايخة".

الأغنية من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

ومن المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" يوم الخميس القادم، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.