تتويج طبيبة من أصول هندية ملكة جمال بريطانيا 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 07:36 مساءً - توجت طبيبة بريطانية من أصل هندي بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019، إثر منافسة شرسة مع مئات الحسناوات البريطانيات اللواتي تبارين للحصول على العرش.



ونشرت الحسناء بشا موخيرجي (23 عاما)، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام": "ما زلت أحاول الاعتياد على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية.. فخورة جدا بتمثيل ملكة جمال إنجلترا وملكة جمال الكون".



وتابعت العبقرية الحسناء : "لقد كان أمرا مرهقا للأعصاب، لا يمكنني الجزم فيما إذا كنت متوترة بخصوص المسابقة أكثر، أم ببدء وظيفتي الجديدة كطبيبة".



وعلى الرغم من المنافسة التي استمرّت حتى الساعات الأولى، كانت بهاشا على وشك ركوب القطار في الساعة 4 صباحًا حتى تتمكّن من الوصول لوظيفتها الجديدة في مستشفى في بوسطن، لينكولنشاير، في الوقت المحدد.

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وقالت: "لقد كان هذا الأسبوع مليئًا بالكثير من التغييرات بالنسبة لي، أبدأ العمل اليوم ومن المفترض أن أنتقل إلى مدينة جديدة تمامًا يوم الأحد".



يشار الى ان الشابة بشا موخيرجي ،ولدت في الهند، وهاجرت برفقة عائلتها بعمر 9 سنوات واستقرت في بريطانيا، في حين تمتلك معدل ذكاء يبلغ 146 نقطة، ما جعلها مصنفة رسميا ضمن فئة العباقرة، ناهيك عن حيازتها لشهادتين طبيتين وإيجادتها خمس لغات مختلفة.



وبعد فوزها بلقب ملكة جمال إنجلترا، ستمثل موخيرجي بريطانيا رسميا في مسابقة ملكة جمال الكون 2019، ورتبت لنفسها مؤخرا رحلة سياحة واستجمام إلى جزر موريشيوس.