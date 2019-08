بارنيتي شوبرا : حياتي لم تكن سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 07:36 مساءً - ليست حياة المشاهير حياة سهلة ولم يولد جميعهم وفي فمهم ملعقة من ذهب بل حتى أن ثرواتهم لم تكن بالسهولة التي نتخيلها .



ومن بين هؤلاء المشاهير ، اعترفت نجمة بوليوود بارنيتي شوبرا عن معاناتها في بداية حياتها من الفقر والعوز ، وما رافقها من صعوبات وانتكاسات على الصعيد المهني والعاطفي .



فيلم سوبر 30 يعيد هيريثيك روشان إلى القمة



وفي مقابلة لها في أحد البرامج الحوارية ، شرحت شوبرا الصعوبات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها.



وقالت عن فترة معاناتها: ” في نهاية عام 2014 وكل عام 2015، وأود أن أقول إن هذه المدة كانت بالفعل أسوأ وقت في حياتي، حيث تزامن فشل فيلمين لي، وكان ذلك أول نكساتي”.



وأضافت: “فجأة لم يكن لدي المال، لقد اشتريت منزلاً وقمت باستثمارات كبيرة، ثم مررت بحسرة كبيرة في حياتي، حرفيًا ، كانت حياتي كلها مُعطلة ولم يكن لدي أي شيء إيجابي أتطلع إليه. “

Advertisements



هل تتحضر بوليوود لحفل زفاف قريباً ؟



بارنيتي وهي ابنة عم النجمة بريانكا شوبرا قالت انها “ توقفت عن الأكل والنوم جيدًا ، ولم يكن لدي أي أصدقاء في ذلك الوقت. لم أقابل الناس أبداً. لقد قطعت الاتصال مع الجميع بما في ذلك عائلتي. كنت أتحدث معهم مرة واحدة في أسبوعين، اعتدت أن أكون في غرفتي ، وأشاهد التلفزيون والنوم والاستيقاظ والتحديق، كنت فتاة نموذجية للاكتئاب “.



لكنها لم تكن حقاً وحدها بل حصلت على دعم الأصدقاء الذين شكرتهم على دعمهم لها ومساندتها وقالت : “أود أن أقول إن بعض الأشخاص ساعدوني، لكنني بدأت بالتحسن في بداية عام 2016، بدأت أشعر أنني أفضل ، وأعمل على نفسي ، ووقعت على بطولة Golmaal (4) ، (Meri Pyari) Bindu وانتقلت إلى منزل جديد.



يذكر أنه سيم إطلاق فيلم بارنيتي الجديد وسيدهارث مالهوترا “جباري جودي” في 9 أغسطس، كما ظهرت بارنيتي مؤخرًا في فيلم “كيساري”، مع أكشاي كومار، ومن المقرر أيضًا أن تبدأ في تصوير فيلم The Girl on the Train.