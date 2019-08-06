نبيل شقيق نانسي عجرم ينشر صورة مع ابنتها ميلا ويثير الجدل

أثارت صورة لابنة نانسي عجرم الكبيرة ميلا وشقيقها نبيل الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

نبيل شقيق نانسي بدا في الصورة وقد غزا البياض شعره، الأمر الذي فاجأ البعض ممن يعرفونه، وتساءلوا هل يمكن أن يتغير شكله إلى هذا الحد بعد فترة من الغياب؟ بينما البعض الآخر لم يعرفه وتساءل عن هويته، في حين أن هناك من لاحظ شبها كبيراً بين ميلا ووالدتها نانسي، فيما آخرون وجدوا أن ميلا تشبه خالها.

نبيل عجرم هو مطرب وملحن، ويصغر نانسي سناً ولكنه مبتعد حالياً عن الفن.

وكان نبيل عجرم قد دخل الساحة الغنائية بعد انتشار إسم شقيقته نانسي عجرم، وقدم مجموعة أغان لكنه لم يوفّق، وما لبث أن فضل الانسحاب، كما أنه لحن لها قبل عدة سنوات أغنية واحدة بعنوان “نام بقلبي”.

يشار إلى أن لـ نانسي شقيقة أيضاً إسمها نادين، وهي عرفت قبل عدة سنوات كممثلة، ولكنها اعتزلت الفن بعد الزواج، ولكنها لا تزال تنشر بعض الكتابات بين فترة و أخرى.