نشرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، صور جديدة بعد خلها الحجاب، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت “السابر” برفقة صديقتها وبدون حجاب بشكل رسمي، وعلقت: “بعض الأصدقاء نعمة من الله فحافظوا عليها لأنه نحن في زمن كثرت الوجوه المزيفة والنوايا الخبيثة”.
وانهالت التعليقات على الصورة، وتساءل البعض عن سبب ترك الحجاب، رغم التزامها التام به طوال الفترة الماضية.
ودافع البعض عن قرار خلعها الحجاب، مؤكدين أن الأمر حرية شخصية، حيث كتب احدهم: “اللي يعلقون وين حجابها ؟! نعم ! مالكم دخل فيها وفي حياتها وفي حجابها يامنافقين انشغلوا وانحشروا بحياتكم أنتم بس”.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. شاهد والدة حلا ترك تظهر بدون حجاب مع صديقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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