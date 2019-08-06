ديمة قندلفت تخوض بطولة الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”

كشفت الفنانة ديمة قندلفت عن انضمامها لقائمة أبطال الجزء الجديد من مسلسل ” الهيبة ” وأنه تم التعاقد معها رسمياً من قبل شركة صادق الصبّاح المنتجة للعمل. وأعربت قندلفت في تصريح لـ فوشيا عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الموسم المنتظر من المسلسل الشهير، ولفتت إلى أنها لا تستطيع كشف تفاصيل دورها باعتبار أن الكاتب لم ينتهي من إنجاز سيناريو الجزء الرابع من الهيبة.

وأتى اختيار الفنانة السورية من قبل شركة الصبّاح إخوان بعد أسبوعين على التعاقد مع النجم اللبناني عادل كرم الذي أفادت بعض التسريبات أنه سيلعب دوراً محورياً في أحداث العمل. وبدأ الكاتب فؤاد حميرة العمل على السيناريو الجديد للمسلسل حيث كشف في لقاء صحفي أنه يرسم الخطوط الدرامية لـ الهيبة 4 بناءً على حبكات وأحداث جديدة ومختلفة عما قدم خلال المواسم السابقة . يشار إلى أن ” الهيبة ” بجزئه الرابع من بطولة الفنان السوري تيم حسن وكوكبة من النجوم من أبرزهم الفنانة القديرة منى واصف وروزينا لاذقاني وأويس مخللاتي وعبده شاهين ، وسيصور المسلسل تحت إدارة و إخراج سامر البرقاوي .