بالصور.. المغنية الإنجليزية دوا ليبا في استقبال السفير البريطاني

نشرت المغنية الانجليزية دوا ليبا مجموعة صور خلال تواجدها في حفل استقبال سفير بريطانيا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
قائلة:" صور من حفل استقبال سفير كوسوفو في كوسوفو، حيث يلتقي الفنانين والمبدعين والمتطوعين والناشطين الذين يحققون التغيير في كوسوفو من خلال الموسيقى والفن والثقافة والابتكار والرياضة. من حسن حظي أن أتيحت لي الفرصة لمعرفة المزيد عن عملهم والتفكير في طرق التعاون".
والجدير بالذكر أن النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عاماً، قد فازت مؤخراً بجائزة “أفضل فنانة صاعدة” في حفل BRIT Awards للجوائز الموسيقية في دورته الـ 38 في العاصمة البريطانية لندن.
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