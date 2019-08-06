بالصور.. دومينيك حوراني تتألق بين الأخضر والموف بأحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة دومينيك حوراني، في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور جلستها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلالها مرتدية فستان باللون الموف، وسط الخضرة في مارينا. "فيس بوك"، و ظهرت من خلالها مرتدية فستان باللون الموف، وسط الخضرة في مارينا. يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخراً كليبا بعنوان "يا عريس"، ويشاركها في الغناء أحمد فيجو، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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