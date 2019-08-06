أمير كرارة يفضل الساحل الشمالي لقضاء إجازتة الصيفية

شارك الفنان أمير كرارة جمهوره بصورته وهو متواجد داخل أحد الشواطئ بالساحل الشمالي لقضاء عطلته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام، حيث فضل كرارة قضاء اجازتة الصيفية في مصر.

وقال كرارة معلقا على صورته :" صباح الفل من أحلي مكان في العالم الساحل الشمالي مصر أم الدنيا "

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يذكر أن أمير كرارة قد شارك في فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة،

غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هشام هلال.