منذ قدوم مولودته الأولى، وهو مازال ينشر كواليس ما يتعرض له من مواقف مضحكة كأب، بالإضافة إلى أنه يحرص على مشاركة جمهورة بمعاناته مع طفلتة الاولى خاصة في أول سنة أبوة، حيث يشاركهم بصور كوميدية مع ألعاب طفلته، وكيف يقضى أوقاته معها. وقد شاركجمهوره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بصورة لأحد ألعاب ابنته "خديجة".
وعلق محمد عادل إمام على الصورة قائلا: "أنا ليه اصحي ألاقي البتاع دا نايم جنبي وكمان بيطلع صوت غريب مع أنه ولا بيبانعليه.. من أنتم".
وكان الفنان محمد عادل إمام شارك في الماراثون الدرامي بشهر رمضان الماضي 2019، من خلال مسلسل "هوجان" الذي حقق نجاحات كبيرة .
ويستأنف محمد عادل إمام حاليا تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" مع كل من الفنانين فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يداعب ابنته بـ "من أنتم؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.