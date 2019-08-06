محمد إمام يداعب ابنته بـ "من أنتم؟"

منذ قدوم مولودته الأولى، وهو مازال ينشر كواليس ما يتعرض له من مواقف مضحكة كأب، بالإضافة إلى أنه يحرص على مشاركة جمهورة بمعاناته مع طفلتة الاولى خاصة في أول سنة أبوة، حيث يشاركهم بصور كوميدية مع ألعاب طفلته، وكيف يقضى أوقاته معها. وقد شارك

جمهوره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بصورة لأحد ألعاب ابنته "خديجة".

وعلق محمد عادل إمام على الصورة قائلا: "أنا ليه اصحي ألاقي البتاع دا نايم جنبي وكمان بيطلع صوت غريب مع أنه ولا بيبان

عليه.. من أنتم".

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وكان الفنان محمد عادل إمام شارك في الماراثون الدرامي بشهر رمضان الماضي 2019، من خلال مسلسل "هوجان" الذي حقق نجاحات كبيرة .

ويستأنف محمد عادل إمام حاليا تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" مع كل من الفنانين فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.