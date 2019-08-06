نشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها بإطلالة صعيدية عبر حسابها بموقع التويندات القصيرة "تويتر"، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها. إعجاب الكثير من متابعيها. يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفى عبده الدرامية كان في مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي ومن إخراج عبد العزيز حشاد. الدرامية كان في مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة صعيدية.. فيفي عبده تخطف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.