الخميس .. محمد منير في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 22 أغسطس من الشهر الجاري، حفل العرائس للنجم محمد منير، ومن المقرر أن يبدأ

العرض في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 37 جنيهاً.

يذكر أن النجم محمد منير طرح

مؤخراً أغنية بعنوان "مهموم"، وهي من كلمات أمير طعيمة، و ألحان وليد سعد، و توزيع أحمد إبراهيم، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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