شاهد.. إدوارد يستعرض مهاراته في اليوجا

نشر الفنان إدوارد صور برفقة مدربته وهم يمارسان رياضة اليوجا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهر وهو منسجم بوضعية ظهر بها مغمض العينين ومكتوف القدمين . بوضعية ظهر بها مغمض العينين ومكتوف القدمين . قائلا:" أشكرك على جلسة اليوجا المحببة ". Advertisements يذكر ان يذكر أن آخر أعمال إدوارد مسلسل "حواديت الشانزليزيه "مع إياد نصار، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وفريدة سيف النصر، من إنتاج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادل .

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