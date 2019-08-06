أصالة تزيح الستار عن أغنيتها "نكتة بايخة"

كشفت المطربة السورية أصالة عبر حسابها بموقع التويندات القصيرة "تويتر"، أغنية جديدة على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، غدا في تمام الخامسة مساء، بعنوان "نكتة بايخة". الخامسة مساء، بعنوان "نكتة بايخة". الأغنية من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد. عبدالواحد، وتوزيع فهد. Advertisements ومن المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" يوم الخميس القادم، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.

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