تعرف على.. تفاصيل مهرجان ماك فاشون إنترناشونال

شارك العديد من مصممو الأزياء عروضهم لعام 2019 بمهرجان ماك فاشون إنترناشونال Mak fashlon الموسم الثاني برئاسة دكتورة رباب بيومي والذى أقيم رمسيس هيلتون.

وقدم المشاركون "أحمد حافظ، ديما، عبير شطا وآخرون أرقى الأزياء التى نالت إعجاب الحضور بالمهرجان على رأسهم الإعلامى الكبير طارق علام الذى أعرب عن سعادته بالمهرجان وأشاد بتنظيمه وأكد على تطور مستقبل الموضة فى مصر للأفضل.وبدأت فعاليات المهرجان بعروض فاشون وأحدث عروض الميكاب

أرتست التي قدمت أحدث تسريحات الشعر والميك أب للوجه وفازت بجائزة أحسن ميك أب أرتست "فاطمة مصطفى".كما تم تكريم الميك أب أرتست "أسماء حسن، وهمس محمد، الين إسكندر، تسنيم شهاب، سماح فريد، هبة صبحي، سمر النجار، هناء مجدي، شيماء محمد، مريم عصام".

وحضر العروض العديد من نجوم المجتمع ورجال الاعمال وسيدات المجتمع ونجوم الفن والأعلام

والصحافة وكل المهتمين بالموضة والجديد في الميكاب وأحدث تسريحات الشعر. وشارك في التنظيم. الاعلامي " عادل حامد" رئيس مجلس إدارة جريدة الوكاله العربية للإعلام و الصحافة. وقدمت دروع تكريم للمشاركين في الحفل. وعلى رأسهم الإعلامى طارق علام ومصمم الأزياء" محمد حافظ" والمصصة "عبير شطا" و المصممة "ديما " وحضر الحفل شخصيات مهمة منها الدكتور محمود حلمي ورجل الاعمال السيد "ديفيد" صاحب مطاعم وكافيهات النيل لاونج والاعلاميه راندا سعد والاعلاميه إيمي موسى والدكتورة نرمين المصري والشيخه سلوى الهرش والاعلاميه. عضو نوادي روتاري هاله عبد الحليم