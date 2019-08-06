استنكرت رابطة "كتاب ونقاد الفن"، برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر، إساءة الفنان الشاب أحمد فلوكس للصحافة والإعلام بما نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
نشر "فلوكس" كلمات تسيء للصحفيين بعد وصفه لمحرر صحفي بالفاشل، بأحد المواقع الإخبارية الفنية الشهيرة قام بنشر خبر لطليقته الفنانة "هنا شيحه"، حيث وجد "فلوكس" أن المحرر أساء إليه داخل الخبر المنشور، وبدلاً من اتخاذه الإجراءات القانونية ضد المحرر الصحفي والموقع الإخباري، قام بالسب والتطاول بكلمات غير لائقة تماماً تعد إهانة لكل الصحفيين،وهذا لن نقبله ولن يتم السكوت عنه. وتؤكد الرابطة أن ما فعله الفنان الشاب تصرف لا يليق بأخلاقيات الفنانين ولا تليق بكونه خريج صحافة من كلية إعلام جامعة القاهرة وهو أول من يسيء لها بهذا التصرف، وكان من باب أولى إتباع الطرق القانونية المتاحة في حال وجود أخبار لا ترضيه أو لا تأتي على هواه.
وتدين الرابطة استخدام "فلوكس" لإسلوب التهديد الذي وجهه للصحفيين في حال
وطالبت الرابطة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بسرعة التدخل في الأمر، لأن الفنان الذكور وجهه إهانة صريحة لجموع الصحفيين، وستتخذ الرابطة كل الإجراءات القانونية للرد عليه وعلى تجاوزاته.
ولم تكن هذه الواقعة، هي الأولى لـ"فلوكس" فقد هاجم زميل صحفي في وقت سابق وهدده بالحبس عبر صفحته وعدد من ابرامج التلفزيونية عندما أنفرد الزميل بتفاصيل زواجه السري من الفنانة هنا شيحة واتهمه بنشر أخبار كاذبة، ليخرج بعدها "فلوكس" ويعلن بعد أسابيع قليله زواجه رسميًا من الفنانة المذكورة.
كانت هذه تفاصيل خبر استنكار لتصريحات أحمد فلوكس ضد الصحفيين.. ومطالبات لنقيب الممثلين بحل الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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