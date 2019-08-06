ميرنا وليد - بيروت - محمد حماقي النجم الأنجح في ذا فويس وهل يصبح الامير تشارلز ممثلا؟ موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية قراء الفن يتوقعون محمد حماقي النجم الانجح في لجنة تحكيم ذا فويس 5 استفتاء الفن : اختاروا أفضل أغنية بالنسبة لكم من أغنيات ناصيف زيتون الجديدة ماريتا الحلاني من الغناء للدوبلاج وأغنية جديدة لها قريباً فيفي عبدو ردّاً على منتقديها: الرقص يحتاج الى المرونة.. ولا دخل له بالعمر أمل حجازي الى الحج: "بدل ما كون واقفة على مسرح حكون واقفة على جبل عرفة" أحلام تكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ فجر السعيد الأمير تشارلز يتلقى عرضاً للمشاركة في الجزء الجديد من جيمس بوند المزيد المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": محمد حماقي النجم الأنجح في "ذا فويس".. وهل يصبح الأمير تشارلز ممثلاً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.