مصطفى حجاج.."آه يا حنان" أصبحت مستهلكة جداً

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة ليست بقصيرة على الضجة الكبيرة التي أحدثتها عبارة "آه يا حنان" والتي إنتشرت بسرعة كبيرة، وتمّ إستخدامها من قبل أكثر من فنان في أغنياتهم، جاء الفنان المصري ​مصطفى حجاج​ متأخراً ليستخدمها مرة أخرى في أغنيته الجديدة.

فهذه العبارة أصبحت مستهلكة جداً، ولم تعد تلقى هذا الرواج الكبير حالياً بين الجمهور، إذ أنها كانت لها رهجتها حينها، واليوم لم تعد متداولة كثيراً ومرغوبة.

وكانت أغنية "آه يا حنان" حققت إنتشاراً كبيراً، أما أغنية حجاج فلم نسمع بها كما يجب، خصوصاً أنه هو صاحب أغنية "يا بتاع النعنع" وهي كفيلة بجعله حريصاً على الحفاظ على تألقه.