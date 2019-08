جيسي ميتكالف عرف الشهرة عبر "Desperate Housewives".. وأدمن على المخدرات وترك حبيبته ثم خطبها

ميرنا وليد - بيروت - جيسي إيدن ميتكالف هو ممثل وموسيقي أميركي، من مواليد 9 كانون الأول/ديسمبر عام 1978.

عُرف بشخصية جون رولاند، التي جسدها في مسلسل ​Desperate Housewives​, الذي حقق إنتشاراً واسعاً حتى أنه ترجم الى العديد من النسخات منها العربية والتركية، كما عرف الشهرة أيضاً في برنامج ​Passions​ ولعب دور البطولة في فيلم John Tucker Must Die، ومنه إنطلقت شهرته الى العالم.

البداية

وُلد ​جيسي ميتكالف​ في قرية في ​كاليفورنيا​، والده من أصول إنكليزية وإيرلندية وفرنسية وإيطالية، وأمه من أصول إيطالية وبرتغالية. كان جيسي ميتكالف لاعب كرة سلة وشارك في العديد من البطولات خلال مراهقته، وقد تخرّج من مدرسة ويليامز لكنه لم يكمل تخصصه في الجامعة، إذ تم إختياره لتجسيد دور في برنامج Passions.

الإنطلاقة الفعلية لمسيرته

في عام 1999 حقق جيسي ميتكالف نجاحاً بدوره في Passions، والذي جسد فيه شخصية ميغيل لوبيز-فيتزجيرالد، وكان يبلغ من العمر وقتها حوالى 21 عاماً فقط، وبدأت موهبته التمثيلية تبرز بقوة، لكنه في عام 2004 أعلن أنه لن يجدد عقده مع المسلسل وهو من عدة مواسم ، وكان آخر موعد له في تموز/يوليو عام 2004.

وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2004 قام جيسي ميتكالف ببطولة سلسلة الدراما الكوميدية Desperate Housewives في دور البستاني المراهق جون رولاند، الذي يكون في علاقة غرامية مع ربة منزل متزوجة إسمها غابرييل سوليس، وجسدت هذا الدور الممثلة الشهيرة إيفا لونغوريا. وفي عام 2005 فاز جيسي بجائزة "Choice TV Breakout Performance: Male" ضمن حفل ​Teen Choice Awards​، عن دوره في Desperate Housewives، وظهر جيسي ميتكالف للمرة الأخيرة في هذا المسلسل، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2009.

في هذا الوقت، لعب جيسي ميتكالف دور شاب في مدرسة ثانوية في 3 Doors Down Let Me Go عام 2005، وفي عام 2006 لعب دور البطولة في فيلم John Tucker Must Die الى جانب صوفيا بوش، بريتاني سنو، والفنانة آشانتي، وقد تم تصوير الفيلم في فانكوفر، وقدرت ميزانيته بـ18 مليون دولار أميركي، إلا أنه حقق حوالى 527 مليون دولار أميركي في جميع أنحاء العالم.

وفي تموز/يوليو عام 2008، لعب جيسي ميتكالف بطولة فيلم الرعب Insanitarium، وتلقى الفيلم ملاحظات سلبية على الرغم من أن أداء ميتكالف حصل على ردود إيجابية من النقاد. وفي العام نفسه جسد أيضاً بطولة فيلم The Other End of the Line الرومانسي، وهو فيلم أميركي هندي وحقق حوالى نصف مليون دولار أميركي، علماً أنه لم يعرض في كل البلدان.

وفي شباط/فبراير عام 2008، شارك جيسي ميتكالف إلى جانب مايكل دوغلاس وأمبر تامبلين في النسخة الجديدة من فيلم "Beyond a Reasonable Doubt"، وعانى الفيلم من مشاكل في التوزيع ففشل، ولم يحقق سوى 3 مليون دولار أميركي في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن ميزانيته تخطت الـ25 مليون دولار أميركي.

في شباط/ فبراير عام 2010، إنطلق جيسي ميتكالف الى المسلسلات الخاصة بالجرائم والأكشن في Chase، وتم عرض المسلسل لأول مرة في 20 أيلول/سبتمبر عام 2010، ووصل عدد مشاهديه الى 7.31 مليون مشاهد، إلا أنه لم يصور منه موسماً ثانياً، بعد أن إنخفض تصنيفه ضمن المسلسلات. وفي أيلول/سبتمبر عام 2010، قام جيسي ميتكالف ببطولة فيلم Fairfield الى جانب ​ناتالي ليسينسكا​.

وفي شباط/فبراير عام 2011، تم تأكيد ظهور ميتكالف في سلسلة Dallas وفي عام 2015، لعب دوراً رئيسياً في فيلم Dead Rising: Watchtower، كما ظهر بدور برادلي ساتونز في فيلم A Country Wedding. وفي عام 2016 وصلت ذروة شهرته بدور Trace Riley في مسلسل Chesapeake Shores إلى جانب Meghan Ory، وتم العرض المسلسل لأول مرة في 14 آب/أغسطس عام 2016، وتتالت المواسم ولا زال يعرض حتى الان ويحقق نجاحاً كبيراً.

وفي عام 2017 لعب بطولة فيلم Christmas Next Door، وفي العام 2018 شارك في Escape Plan 2: Hades، وفي فيلم الرعب The Ninth Passenger.

معاناته مع الإدمان

في آذار/مارس عام2007 ، دخل جيسي ميتكالف الى مركز لإعادة التأهيل من ​المخدرات​ و​الكحول​، وخرج بعد فترة لكن يبدو أنه لم يشف في تلك الفترة، ففي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2008 قدم جيسي ميتكالف حفل جوائز الموسيقى العالمية في ​موناكو​، وأثناء وجوده في السهرة التي تلي الحفل، سقط من شرفة الطابق الثاني وأُصيب، لكن لم يعرف كيف وقع وإن كان تحت تأثير الكحول وقتها أو لا.

حياته العاطفية

واعد جيسي ميتكالف نادين كويل من فرقة البنات البريطانية All Girls Aloud، من عام 2005 إلى عام 2008. ثم واعد عارضة الأزياء ​كارا سانتانا​ من عام 2009، ثم أخذا إستراحة عام 2011 ليعلنا خطوبتهما في آب/ أغسطس عام 2016.