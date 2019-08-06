خاص الفن- قناة تلفزيونية تثير غضب هيا مرعشليخاص الفن- الصحافة السورية عاتبة على ميشال فاضل.. وهذه...

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ​هيا مرعشلي​ غضبها ممن ينشرون أخبار كاذبة تتعلق بحياتها الخاصة، مطالبة بوقف هذه الحالة البعيدة عن المصداقية والتي باتت تتكاثر يوماً بعد يوم.

وفي التفاصيل، فقد أكدت لموقعنا أن إحدى القنوات نشرت عبر موقعها خبراً عن مشاركتها في حفل العيد الأول للقناة بحضور عدد من المشاهير في مدينة اللاذقية، في وقت سافرت فيه من دمشق إلى المدينة الساحلية للمشاركة في العرض الخاص لفيلم "بوط كعب عالي" والذي تلعب فيه أحد الأدوار الرئيسية.

وأشارت إلى أن ما نشر عن مشاركتها في هذا الحفل عار عن الصحة لأنها لم تدع عليه أصلاً.

الجدير ذكره أن هيا مرعشلي قد تميزت خلال رمضان الماضي ببطولة ثلاثة أعمال هي "دقيقة صمت" و"مسافة أمان" و"عندما تشيخ الذئاب".