خاص الفن- داليدا خليل تشيد بـ"بلا هيبة" وعباس جعفر

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة ​داليدا خليل​ عن اعجابها بفيلم بلا هيبة الذي حرصت على مشاهدته وتشجيع صناعه ، وقالت داليدا في حديث خاص :"الفيلم مهضوم جدا، وانا سعيدة من اجل نجاح عباس لانه شخص محبوب وصادق ويستحق الاشادة، الفيلم احداثه متناسقة وايضا كميل سلامة رائع جدا وهو كان استاذي بالجامعة فقد قدم جزء كبير من الكوميدي بالفيلم.. علينا تشجيع السينما اللبنانية وخصوصا الاعمال الجميلة مثل بلا هيبة".

وفي حديث خاص لموقع "الفن" كان قد تحدّث عباس جعفر عن تفاصيل فيلمه الجديد "بلا هيبة"، وعن أغنية جديدة اطلقها في الفيلم، بعد أغنيته الأخيرة "أنا راسي بعلبكي".