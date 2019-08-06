خاص "الفن"- ما حقيقه زواج محمد رمضان وحلا شيحة؟

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر في الساعات القليلة الماضية خبراً عن زواج الفنان المصري ​محمد رمضان​ من الممثلة المصرية ​حلا شيحة​، منذ 15يوماً في الساحل الشمالي، والزواج كان في سرية تامة، ومن المقرر أن يعلنا ذلك خلال الأيام المقبلة.

موقع "الفن" إتصل بشيحة لإستيضاح الأمر منها، لكن جميع هواتفها المحمولة كانت مغلقة، فيما رمضان متواجد حالياً في أميركا.

الغريب في الامر إنتشار الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأغلب التعليقات كانت تتساءل كيف يحدث هذا الزواج وشيحه تكبر رمضان بسنوات؟

يُذكر أن رمضان وشيحة قدّما سوياً بطولة مسلسل "زلزال"، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.