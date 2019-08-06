خاص الفن- ماريتا الحلاني من الغناء للدوبلاج وأغنية جديدة لها قريباً

ميرنا وليد - بيروت - بعد نشرها على إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تعلن فيها مشاركتها بأحد الأفلام في دور شخصية تدعى "حلوة"، تواصل موقع الخليج 365 مع الفنانة اللبنانية، ​ماريتا الحلاني​، ليكشف تفاصيل الدور، وإحتمالية دخولها مجال الدوبلاج وعالم التمثيل.

ماريتا، المنحدرة من عائلة عاصي الحلاني الفنية العريقة، بدأت مسيرتها الفنية بالغناء، وتميزت بحضور راقٍ وصوت يعكس برائة شخصيتها.

اليوم، قررت الحلاني خوض تجربة جديدة في الفن، وقبلت المشاركة بدبلجة شخصية "حلوة" في فيلم الكرتون العالمي، المترجم للغة العربية Angry birds.

"حلوة"، والتي هي ترجمة لشخصية Ella، من النسخة الأجنبية في الفيلم، تتميز بالبراءة والطفولة وتجمع في صوتها الهدوء واللطافة، وهذا ما يمثل شخصية ماريتا وصوتها، حرفياً.

وتم إختيار ماريتا، عوضاً عن غيرها، بسبب حاجة الدور لصوت طفولي ورقيق، كصوتها.

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أما على صعيد المشاركة بفيلم جديد، ودور خارج نطاق الدبلجة فقط، قالت ماريتا أن عروضاً كثيرة تتلقاها، لكنها لم تجد المناسب لها بعد، على أمل أن تجد ما يشبهها.

يذكر أن الإعلامية ​ريا أبي راشد​ من المشاركين في فيلم "Angry birds" بنسخته العربية، إلى جانب نخبة من نجوم العالم العربي، والفيلم سيطرح في صالالت السينما في كل البلدان العربية، في 8 أغسطس/آب.

تجدر الإشارة، أن الفنانة ماريتا الحلاني تعمل حالياً على أغنية منفردة، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.