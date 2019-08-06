شاهد .. في أحدث ظهور لها نجمة أمريكية شهيرة ” صلعاء ” بسبب المرض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 06:52 مساءً - اعلنت الفنانة الأمريكية ” سلمى بلير ” المعروفة بدورها في فيلم ” Hellboy ” عن إصابتها بمرض التصلب المتعدد والي يصيب النخاع الشوكي والدماغ ومشكلات في الرؤية والتوازن والعضلات .

كما أحدث الكثير من التغيرات في شكلها في الآونة الاخيرة حبث أدى إلى فقدان شعرها بالكامل بعد خضوعها إلى كورس علاجي مكثف وقاس وسفرها إلى خارج البلاد لإكمال علاجها والخضوع لزراعة الخلايا الجذعية الأمر الذي أدى إلى آثار جانبية شديدة .

وأثر على حياتها وأصبحت تشعر بالخوف ودائما تشعر بالرغبة في البكاء .

ولكن على الرغم مما تعيشه في مواجهتها للمرض لم يمنعها من الظهور والاستمتاع بوقتها .

حيث نشرت سلمى عبر صفحتها الرسمية على موقع ” إنستجرام ” صورة لها وهى على حمام السباحة في عطلة نهاية الأسبوع .

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وظهرت وهي ترتدي مايوه بكيني أحمر وبإطلالة طبيعية دون مكياج أو شعر مستعار .

وكتبت معلقة على الصور معربة عن شكرها وامتنانها لكل من يقدم لها المساندة والدعم قائلة : ” أشكركم ، وأشكرك يا جيما أساندز على سواري وخواتمي ، وأشكر علامة إيريس المفضلة لدى على هذا البكيني ، أرسل عناقي لكم جميعا ” .