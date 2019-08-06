المهرجان القومي للمسرح المصري يُكرّم الراحل فاروق الفيشاوي في دورته الـ 12

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز في دورته الثانية عشرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وسيعلن المهرجان تباعًا عن أسماء مجموعة كبيرة من رموز المسرح في مصر الذين سيكرمهم المهرجان. الراحل فاروق الفيشاوي كانت آخر مشاركاته في المسرح من خلال مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني، ويزخر تاريخه المسرحي بالكثير من الأعمال المسرحية المهمة على مدار مشواره الفني للقطاعين العام والخاص. قد يهمك ايضاً: كواليس آخر ساعات قضاها فاروق الفيشاوي قبل دخوله الغيبوبة النجوم يكشفون مواقف فاروق الفيشاوي الانتصار للفن ودعم الموهوبين الشباب

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