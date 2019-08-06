شكرا لقرائتكم خبر عن "بين البوس والمانجا" مشاهد لم ترها لريهانا خلال Barbados Crop Over festival والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت الكثير من المواقع الفنية على حضور النجمة العالمية ريهانا لفعاليات Barbados Crop Over festival المقام فى مسقط رأسها بربادوس، لكن سجلت عدسات المصورين بعض المشاهد التى لم يتوقع عشاق النجمة البالغة من العمر 31 عاما أن يرونها.

فقد ظهرت ريهانا بإحدى الصور وهى ترقص مع أحد معجبيها خلال سيرها بأحد الأفواج، وهو الشخص الذى اعتبره الكثيرون أنه "رجل محظوظ"، وقد زاد حماس ريهانا لتستكمل الرقص بفردها فى الشارع.

ونسيت ريهانا أنها واحدة من أبرز النجمات فى العالم وتعاملت بعفوية واضحة، حيث حملت عددا من الأطفال وقبلتهم ولعبت معهم، كما ظهرت ريهانا وهى ممسكة بفكهتها المفضلة وهى "المانجو"، وذلك خلال سيرها مع فوج من الراقصين.



ريهانا ترقص في الشارع (1)

Advertisements



ريهانا ترقص في الشارع (2)



ريهانا ترقص في الشارع (3)



ريهانا ترقص مع احدي معجبيها



ريهانا تسير في فوج و هي تمسك فكهتها المفضلة



ريهانا تقبل احدي المعجبات