س و ج..كل ما يجب معرفته عن الاحتفال بالعام الـ20 علي عرض فيلم The Matrix

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " The Matrix " هو واحد من أكثر أفلام هوليوود التي حققت نجاحا كبيرا حول العالم، وهو العمل الذي شارك به عدد من النجوم الذين يمتلكون شعبية جارفة .
كيف يتم الاحتفال بمرور 20 عام علي عرض " The Matrix "؟
يعود فيلم " The Matrix " لسينما دولبي في AMC Theatres ، ويعرض فيلم الخيال العلمي الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بدء امن 30 أغسطس و لمدة أسبوع واحد فقط .
حيث يتم عرض حاليا احتفالا بالسنة الـ 20 علي عرضه ، حيث يتمتعرف علي عدد الدور التي ستعرض العمل
وحسب موقع " the verge " سيعرض الفيلم في 135 بـ Dolby Cinema AMC في عدد من البلاد .
كانت ميزانية فيلم " The Matrix " 63 مليون دولار و استطاع الفيلم أن يحقق نجاح مذهل فوصلت إيراداته الي 171 مليون دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما كان إجمالي الايرادات 463 مليون دولار .
يذكر أن " The Matrix " تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999، وقد تم تصوير أحداث الفيلم في سيدني، وأستراليا هو من إنتاج شركة وارنر برذر وفيليج رودشو بكتشرز .
" The Matrix " شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم كيانو ريفزولورانس فيشبورن وكاري آن موس و جلوريا فوستر ومات دوران و غيرهم .
من الفيلم (1)
من الفيلم (2)
بوستر الفيلم
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