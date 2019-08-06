شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج..كل ما يجب معرفته عن الاحتفال بالعام الـ20 علي عرض فيلم The Matrix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " The Matrix " هو واحد من أكثر أفلام هوليوود التي حققت نجاحا كبيرا حول العالم، وهو العمل الذي شارك به عدد من النجوم الذين يمتلكون شعبية جارفة .

كيف يتم الاحتفال بمرور 20 عام علي عرض " The Matrix "؟

يعود فيلم " The Matrix " لسينما دولبي في AMC Theatres ، ويعرض فيلم الخيال العلمي الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بدء امن 30 أغسطس و لمدة أسبوع واحد فقط .

حيث يتم عرض حاليا احتفالا بالسنة الـ 20 علي عرضه ، حيث يتم

تعرف علي عدد الدور التي ستعرض العمل

وحسب موقع " the verge " سيعرض الفيلم في 135 بـ Dolby Cinema AMC في عدد من البلاد .

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كم كانت ميزانيه الفيلم وكم حققت من إيرادات

كانت ميزانية فيلم " The Matrix " 63 مليون دولار و استطاع الفيلم أن يحقق نجاح مذهل فوصلت إيراداته الي 171 مليون دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما كان إجمالي الايرادات 463 مليون دولار .

يذكر أن " The Matrix " تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999، وقد تم تصوير أحداث الفيلم في سيدني، وأستراليا هو من إنتاج شركة وارنر برذر وفيليج رودشو بكتشرز .

" The Matrix " شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم كيانو ريفزولورانس فيشبورن وكاري آن موس و جلوريا فوستر ومات دوران و غيرهم .



من الفيلم (1)



من الفيلم (2)