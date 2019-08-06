شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تكشف عن البوستر الدعائى الثانى لفيلمها "بالصدفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانة كارول سماحة عن البوستر الدعائى الثانى لفيلمها اللبنانى "بالصدفة"، الذى تم تصويره على مدار عامين فى بيروت، ومقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل، حيث تخوض به أولى بطولاتها السينمائية بعد أن كان لها تجربة سابقة من خلال فيلم "بحر النجوم"، ولكنه كان فيلما ترويجياً لمشروب غازي.



بوستر فيلم بالصدفة

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة" المقرر طرحها كدعاية للفيلم.

Advertisements



البوستر الثانى لفيلم بالصدفة

جدير بالذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وكارمن لبس وصبري عبد المنعم.