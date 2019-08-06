شكرا لقرائتكم خبر عن أندي سركيس هو مخرج فيلم Venom 2 لتوم هاردي ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل والمخرج أندي سركيس أنه سيقوم بإخراج فيلم " Venom 2 " الذي يقوم ببطولته النجم العالمي توم هاردي و المقرر عرضه في 2020، وجاء إخراج أندي للفيلم بدلا من روبن فلايشر الذي اخرج الجزء الأول من العمل، و ذلك حسب موقع " polygon " .
وباخراج أندي سركيس لفيلم فيلم " Venom 2 " سيكون هوالفيلم الثالث لسركيس بعد فيلمي " Breathe " عام 2007 ، و فيلم " Mowgli: Legend of the Jungle" الذي عرض عام 2018 .
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