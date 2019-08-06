شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يؤدي فريضة الحج ويحصل على إجازة من تصوير "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفنان جمال عبد الناصر اليوم الثلاثاء إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، ويعود بعدها لاستكمال تصوير مسلسله الجديد "بلا دليل" مع الفنانة درة وخالد سليم.

يشار إلى أن أخر أعمال جمال عبد الناصر مسلسل "حكايتى" والتى تم عرضه في شهر رمضان الماضي ، من بطولة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، ونهال عنبر.

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.