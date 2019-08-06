نشوى مصطفى مهنئة شيماء سيف بعيد ميلادها: " كل سنة وانتى طيبة يا عروسة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة نشوى مصطفى، صديقتها الفنانة شيماء سيف بعيد ميلادها، متمنيه لها السعادة والنجاح فى حياتها الشخصية والفنية.
وشاركت نشوى، جمهورها بصور لها مع شيماء سيف، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة:" كل سنة وانتي طيبة يا شوشو يا أجمل عروسة عقبال ١٠٠ سنة صحة وسعادة".
يذكر أن آخر أعمال شيماء كان مسرحية "ون أو ون"، التى عرضت على مسرح مركز الكويت للتوحد خلال احتفالات عيد الفطر الماضى، كما شاركت شيماء فى مسلسل " بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم و عرض فى رمضان الماضي
نشوى مصطفى
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