شكرا لقرائتكم خبر عن وصله غزل بين شيماء سيف و زوجها كارتر بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المنتج محمد كارتر، بكلمات حب وغزل زوجته الفنانة شيماء سيف، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر كارتر صورة كوميدية لزوجته عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب كارتر: "الصورة دي متاخدة سكرين شوت من عيني، أنا شايف شوشو كدة ومش هتكبر عمرها في نظري، لأنها مش مراتي وبس، دي بنتي اللي أنا مبسوط وفرحان بيها، بشوفها في نومها طفلة، وبشوفها في زعلها طفلة، وبشوفها في ضحكتها طفلة".

وأكمل كارتر حديثه: "النهاردة عيد ميلاد بنتى وبنوتى وحببتى وصحبتي وأختي ومراتي وأمي، النهاردة ربنا جابلنا هدية علشان تسعد الوطن العربي كله بخفة دمها، وضحكتها اللي بتداوي القلوب وبتعالج الناس من الاكتئاب، أسعد لحظة في حياتي لما بلاقي حد كاتبلك أنا كان عندي اكتئاب وخفيت علي إيدك".

Advertisements

وتابع كارتر: "لأن الإحساس ده بجد كان عندى قبل ما أعرفك، كنت بضحك وبهرج بس لما كنت بقعد مع نفسى بكتئب دلوقتى انتي سبب الضحكة وسبب النفس اللى بتنفسه، بحبك يا أغلى من عمرى، كل سنة وانتي في قلبى وفي حضنى وربنا مايحرمنى منك أبدًا".

ومن جانبها ردت شيماء سيف، على تهنئه زوجها لها بمناسبة عيد ميلادها، قائلة: "أنت حبيبى وحب عمرى كله ربنا ميحرمنيش منك أبدًا".

يذكر أن آخر أعمال شيماء كان مسرحية "ون أو ون"، التى عرضت على مسرح مركز الكويت للتوحد خلال احتفالات عيد الفطر الماضى، كما شاركت شيماء فى مسلسل " بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم و عرض فى رمضان المنصرم.