شبيهة جديدة لـ نادين نجيم ... عارضة أزياء عالمية

بعد أن قامت نادين نجيم بنشر صورة لها من دون ماكياج، لاحظ الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وجود شبه كبير بينها وبين عارضة الأزياء العالمية آشلي غراهام، التي سبق أن نشرت هي الأخرى صوراً لها من دون ماكياج.

ولكن عند التدقيق في صور النجمتين، يتبين أنه يوجد شبه بينهما حتى وهما تضعان الماكياج، كما أنهما تتوافقان في اعتماد الماكياج البسيط وفي بعض التسريحات الخاصة بالشعر.

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يشار إلى أن نادين نشرت فيديو وهي تجري تعديلا على اللوك، من خلال إعتماد قصة شعر جديدة.

من ناحية أخرى، إقترحت نادين نجيم فكرة المسلسل الذي سوف تقوم ببطولتها في الموسم الرمضاني 2020 وهي حازت على موافقة وإعجاب الشركة المنتجة وتعمل حالياً على تطويرها.

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آخر أعمال نادين نجيم مسلسل "خمسة ونص" مع قصي خولي ومعتصم النهار، وهو حقق نجاحاً كبيراً في مصر وكان بين المسلات الخمسة الأولى الأكثر مشاهدة فيها.