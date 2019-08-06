هند صبري تمنع ابنتيها من مشاهدة فيلمها "الفيل الأزرق" لهذا السبب

أكدت الممثلة التونسية هند صبري أنها منعت ابنتيها عليا وليلى أحمد الشريف من مشاهدة فيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2".

وقالت صبري أنها لا تقدم ما تخجل منه أمام ابنتيها، إلا أن العمل لا يتناسب مع عمرهما، وأضافت : لا أقدم عملاً لا تشاهده ابنتاي، لكنهما ستريانه بعد عدة سنوات، لأنه فيلم رعب وهما صغيرتان على هذه النوعية، ويبدو أن موقف هند جاء متوافقا مع تحذير الطبيبة النفسية منى يسري من خطورة مشاهدة الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق" للنجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، مؤكدة أن أحداث الفيلم قد تصيب المشاهد تحت عمر 18 سنة بأمراض القلق والتوتر، وتوقعت أن تزيد أعداد زيارات الأطفال إلى مراكز الطب النفسي خلال الشهور القادمة بسبب هذا الفيلم.

د. منى يسرى، المتخصصة في علاج الأطفال من الأمراض النفسية أطلقت تحذيرها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بصورة لبوستر النجم كريم عبد العزيز من فيلم الفيل الأزرق واقتبست الجملة الأساسية للنجمة هند صبري من الإعلان التشويقي للفيلم قائلة: إحذروا هذا الفيلم ليس بأي حال من الأحوال للأطفال تحت ١٨ سنة وممكن كمان يتسبب في مشاكل قلق وتوتر لمن فوق ١٨ سنة !!!!

تابعت قائلة: أعتقد أنه حتى سيزيد من زيارات الأطباء النفسيين في خلال من ٦-١٢ شهر القادمينـ ليه نحاول نقنع الناس ان في قوة خفية ممكن تتحكم فيهم؟؟؟ أحذركم بصفتي طبيبة نفسية ومش فاهمة ليه اتجاه السينما للهدم بدل من البناء ؟!!!! ما نعمل أفلام تحفيزية للشباب تشجعهم على إصلاح العالم أو أفلام مضحكة ترفه عن النفسية.

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وطلبت من متابعيها إعادة مشاركة المنشور ليصل إلى أكبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: أرجوا تنبيه جميع الأهالي والشباب الحساسين! اللهم بلغت! ربنا يستر

يذكر أن الفيلم مصنف للعرض العام ولا يوجد أي تحذير من الرقابة العامة على المصنفات الفنية في مصر يتعلق باصطحاب الأطفال لدور العرض السينمائي، وحقق خلال الأسبوع الأول من عرضه 25 مليون جنيه ينتظر أن تتضاعف مع بدء موسم أفلام عيد الأضحى.

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تبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور (يحيى) من (لبني)، ويجرى استدعاءه لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.