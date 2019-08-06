بالصور: هنا شيحة بعد الطلاق... أكثر جمالاً

خضعت الفنانة هنا شيحة لجلسة تصوير جديدة، بدت فيها بكامل أناقتها وأنوثتها حيث ظهرت بفستان باللون الفيروزي، ورفضت الرد على اية تعليقات تربط بين تألقها في الصور وبين انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس.

ونشرت هنا الصور بعد إعلان طلاقها رسميا من الفنان أحمد فلوكس، بمناسبة الانتهاء من تصوير حكاية "اتفضل فى الصالون" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبي وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى ويشاركها البطولة فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، أحمد رفعت، ونانسي صلاح.

وأشاد متابعو هنا بجمالها وتألقها وتساءلوا عن سبب اشراقة الفنانات في صورهن بعد طلاقهن.

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يذكر أن هنا شيحة أعلنت انفصالها عن النجم أحمد فلوكس مؤخراً، ورفضت الكشف عن أسباب الانفصال، ولكنها أكدت أن الطلاق تم في آجواء ودية، وأنها لا زالت تكن الاحترام لطليقها، ورفضت التعليق على الشائعات التي طالتهما طوال الفترة الماضية مؤكدة أنها متفرغة الآن لتصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

بينما رفض أحمد فلوكس التعليق على أنباء انفصاله ولكنه ألغى متابعة هنا شيحة على إنستقرام، وقام بحذف أغلب صورها، وظهر في الفترة الأخيرة برفقة ابنه الوحيد فقط، وتردد أن الخلافات بينه وبين هنا كانت بسبب اهتمام كل طرف منهما بمصالح أطفاله على حساب حياته الزوجية، ولكن لم يتم تأكيد المعلومة من الطرفين.