أمل حجازي باكية: سامحوني أنا بين يدي الله

توجّهت الفنانة أمل حجازي إلى الأراضي المقدّسة لتأدية فريضة الحج، ونشرت فيديو طلبت فيه السماح لكل من أساءت إليه.

ونشرت أمل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قبل توجهها إلى الحج قالت فيه " أطلب من كل إنسان أخطأت بحقه أن يسامحني، أشكرك يا رب على النعمة التي انعمت بها علي، أنا مقصرة مهما فعلت لأن ما منحتني إياه عظيم جداً".

وتابعت أمل وهي تبكي "بدل أن أكون واقفة على المسرح في هذا اليوم سأكون واقفة بین يديك، بین يدي رحمتك على جبل عرفة، يا رب تقبل مني ومن كل الحجاج، لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شريك لك لبیك”.

كذلك طلبت أمل المسامحة من كل شخص أساءت إليه سواء عن قصد أم عن غير قصد.

يشار إلى أن أمل حجازي قامت بأداء فريضة العمرة خلال الفترة الماضية، وهي تواظب على القيام بواجباتها الدينية والإنسانية والإجتماعية، ولكنها لم تعتزل الغناء، بل هي تحرص على طرح أغانٍ إنسانية ودينية ووطنية هادفة في معظم المناسبات، وآخرها أغنية بمناسبة عيد الأم.