تدهور الحالة الصحية للفنان إبراهيم فرح .. ونجله : ” في العناية المركزة إدعوله “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 05:53 مساءً - أعلن ” محمود ” نجل الفنان الكبير ” إبراهيم فرح ” عن تدهور الحالة الصحية لوالده وتعرضة لأزمة صحية شديدة تم نقله على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة .

ويمكث حاليا بغرفة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية .

وطلب محمود فرح من الجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “دعواتهم لوالده حيث قال : ” ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة هو حاليا في العناية المركزة ومحتاج داعوتنا كلنا ” .

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وفي منشور آخر واصل محمود الدعاء لوالده قائلا : ” ابرهيم فرح شفاك الله وعافاك يا حبيبى الكبير .. الله يكتبلك الشفاء بحق الايام الكريمة ” .

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وشارك الفنان إبراهيم فرح في عدد من الأعمال الدرامية منها : الخواجه عبد القادر و شيخ العرب همام وكفر دلهاب وحلاوة الدنيا و واحة الغروب والزبيق واللهم إني صائم والحرباية .