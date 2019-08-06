كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 05:53 مساءً - أعلن ” محمود ” نجل الفنان الكبير ” إبراهيم فرح ” عن تدهور الحالة الصحية لوالده وتعرضة لأزمة صحية شديدة تم نقله على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة .
ويمكث حاليا بغرفة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية .
وطلب محمود فرح من الجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “دعواتهم لوالده حيث قال : ” ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة هو حاليا في العناية المركزة ومحتاج داعوتنا كلنا ” .facebook
وفي منشور آخر واصل محمود الدعاء لوالده قائلا : ” ابرهيم فرح شفاك الله وعافاك يا حبيبى الكبير .. الله يكتبلك الشفاء بحق الايام الكريمة ” .facebook
وشارك الفنان إبراهيم فرح في عدد من الأعمال الدرامية منها : الخواجه عبد القادر و شيخ العرب همام وكفر دلهاب وحلاوة الدنيا و واحة الغروب والزبيق واللهم إني صائم والحرباية .
كانت هذه تفاصيل خبر تدهور الحالة الصحية للفنان إبراهيم فرح .. ونجله : ” في العناية المركزة إدعوله “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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