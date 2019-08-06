متابعة بتجـــــــــــرد: ضجت مواقع الأخبار العالمية بخبر مفاده أن عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد على علاقة بعارض الأزياء تايلور كاميرون.
وفي التفاصيل، فقد أمضى الإثنان ليلة الاثنين معاً في Frames Bowling Lounge بمدينة نيويورك، وكانا قد خرجا سوياً يوم الأحد للمرة الأولى.
ووفق مصدر مقرب من جيجي، فإن الأخيرة انجذبت لتايلور كثيراً وهما يمضيان غالبية وقتهما معاً.
والجدير ذكره، أن جيجي حديد كانت على علاقة بالمغني البريطاني زين مالك لفترة طويلة قبل أن ينفصلا هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها عن زين مالك.. جيجي حديد على علاقة بعارض أزياء وسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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