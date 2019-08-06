متابعة بتجــــــــــرد: اشتعلت النيران في طائرة صغيرة كانت تقل فريق عمل المغنية الأميركية “بينك”، ما أدى الى تحطمها في الدنمارك من دون وقوع خسائر بالأرواح.
وفي تفاصيل الحادثة بحسب الشرطة الدنماركية، اندلعت النيران بالطائرة الخاصة التي كان على متنها 10 أشخاص لدى هبوطها في مطار آرهاوس، وتحطمت على العشب بالقرب من المدرج في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.
وأكّدت وسائل إعلام محلية أن Pink، التي قدمت حفلاً في العاصمة النرويجية أوسلو مساء الاثنين، لم تكن على متن الرحلة، في حين كان مدير أعمالها من بين الركاب الذين نجوا جميعًا من دون أن يلحق بهم أذى.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة المغنية العالمية “بينك”.. ما هو مصير الطاقم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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