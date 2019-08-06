تحطم طائرة المغنية العالمية “بينك”.. ما هو مصير الطاقم؟

متابعة بتجــــــــــرد: اشتعلت النيران في طائرة صغيرة كانت تقل فريق عمل المغنية الأميركية “بينك”، ما أدى الى تحطمها في الدنمارك من دون وقوع خسائر بالأرواح.

وفي تفاصيل الحادثة بحسب الشرطة الدنماركية، اندلعت النيران بالطائرة الخاصة التي كان على متنها 10 أشخاص لدى هبوطها في مطار آرهاوس، وتحطمت على العشب بالقرب من المدرج في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

وأكّدت وسائل إعلام محلية أن Pink، التي قدمت حفلاً في العاصمة النرويجية أوسلو مساء الاثنين، لم تكن على متن الرحلة، في حين كان مدير أعمالها من بين الركاب الذين نجوا جميعًا من دون أن يلحق بهم أذى.