رجل نسخة طبق الأصل عن براد بيت.. الشبه الكبير لفت أنظار النساء

متابعة بتجـــــــــرد: كشف رجل يعمل في مجال البناء بأن الشبه الغريب بينه وبين الممثل الأميركي براد بيت جعله محطّ الأنظار أينما ذهب، حتى أن هذا الاهتمام الزائد به أدى الى قطع علاقته بحبيبته.

فكل من يرى صورة ناثان ميدس من أوكسفورد والبالغ من العمر 33 عامًا، لن يستطيع التمييز في البداية بينه وبين الممثل براد بيت.

وكشف ميدس أن عدداً كبيراً من الغرباء يتوقفون لالتقاط الصور معه وأخذ توقيعه، أو الدردشة معه معتقدين أنه وسيم هوليوود.

هذا الأمر أزعج حبيبته السابقة وأم أطفاله التي رأت أن هذه الحالة لا تطاق وانفصلت عنه.