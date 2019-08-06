متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن البوستر الثاني الخاص بفيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “بالصدفة”.
وشاركت كارول الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة البوستر وبتعليقها عليه كتبت: “بوستر ٢: الفيلم اللبناني بالصدفة في صالات السينما قريبا!“.
الفيلم يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، وتتمحور قصّته حول سيدة أرستقراطية تعاني من قيود عائلتها قبل أن تجد الحب الذي تتوق إليه.
تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالصدفة” يشارك في بطولته الفنانون بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.
على صعيد آخر، تعيش كارول سماحة حالة من النجاح بعد إطلاق أغنيتها الجديدة ” “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.
كانت هذه تفاصيل خبر البوستر الثاني لفيلم كارول سماحة الجديد “بالصدفة” – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.