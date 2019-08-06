البوستر الثاني لفيلم كارول سماحة الجديد “بالصدفة” – بالصورة

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن البوستر الثاني الخاص بفيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “بالصدفة”.

وشاركت كارول الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة البوستر وبتعليقها عليه كتبت: “بوستر ٢: الفيلم اللبناني بالصدفة في صالات السينما قريبا!“.

الفيلم يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، وتتمحور قصّته حول سيدة أرستقراطية تعاني من قيود عائلتها قبل أن تجد الحب الذي تتوق إليه.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالصدفة” يشارك في بطولته الفنانون بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.

على صعيد آخر، تعيش كارول سماحة حالة من النجاح بعد إطلاق أغنيتها الجديدة ” “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.