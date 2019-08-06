هند صبري: لن أسمح لابنتَيّ بمشاهدة فيلمي الجديد!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة التونسية هند صبري أنها لن تسمح لابنتيها بمشاهدة أحدث أعمالها السينمائية فيلم “الفيل الأزرق 2”.

وقالت: “لا أقدم عملاً لا تشاهده ابنتاي، لكنهما ستريانه بعد سنوات عدة، لأنه فيلم رعب وهما صغيرتان على هذه النوعية”.

يذكر أن صبري لديها ابنتين من زوجها المصري أحمد الشريف وهما عليا وليلى.

فيلم “الفيل الأزرق 2” من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، كما سيظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏كضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد‎.‎

ويعد الجزء الثاني من “الفيل الأزرق” هو رابع تعاون يجمع بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد “الفيل ‏اﻷزرق” ‏و”اﻷصليين” و”تراب الماس”.