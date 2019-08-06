ريهام سعيد أطلّت للمرة الأولى بعد مرضها بالدموع: أنا الآن لم يعد لدي أذنين!

متابعة بتجـــــــــرد: على وقع أغنية “لسه فيه أمل” للفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، إفتتحت الإعلامية ريهام سعيد حلقة برنامجها “صبايا” بالدموع، وذلك في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد أزمتها الصحيّة.

وتحدّثت ريهام سعيد خلال الحلقة عن عمليات التجميل ومراحل بناء أنف بديل لها بعد إصابتها ببكتيريا، ومجازفة الأطباء بتركيب غضاريف مماثلة من الأذنين بدلاً من غضاريف الأنف التي أزيلت تماماً خلال العملية الجراحية.

وبكلمات مؤثرة، قالت ريهام سعيد ” “لديك أذنين، وأنا الآن لم يعد لدي أذنين، مجرد شكل بس.. معظمنا عمره لم يشكر الله على أذنيه وأنفه، وعندما يبلغك الطبيب أنك ستزيل أنفك 9 شهور، ماذا ستفعل؟”.