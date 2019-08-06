هل يقاضي هيثم سعيد زميله رامي صبري بسبب “بتاع بنات”؟

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأ الفنان المصري هيثم سعيد متابعيه بمنشورٍ كتب فيه “لمّا اسمع أغنية رامي صبري “بتاع بنات” اللي هي أغنية هيثم سعيد تاني!”.

وعن التشابه بين أغنية رامي صبري الجديدة “بتاع بنات” وأغنية “تاني” الّتي صدرت عام 2011، علّق هيثم سعيد في تصريحات خاصة به بالقول “شعرت بالإستغراب لأن لحن أغنيته مطابقة لأغنيتي لا بل كتب أن “بتاع البنات” من ألحانه”.

وتابع هيثم سعيد “في الحقيقة، أغنية “تاني” هي من ألحان شادي حسن، وله أغنية أيضاً من أعماله في ألبوم صبري الجديد، وبالتالي من المُتوقّع أن يكون قد سمع هذه الأغنية ونبّه رامي بشأنها”.

وأردف هيثم سعيد قائلاً “ربما ظنّ أن الجمهور قد نسي أغنيتي بعد مرور وقت على إصدارها، ولكنني سعيد أن روّاد الإنترنت هم من لاحظوا إستنساخ أغنيتي بحذافيرها”.

ويبقى السؤال: هل سيلجأ هيثم سعيد لمقاضاة زميله رامي صبري؟ يجيب هيثم: “جاء تعليقي بطريقة كوميدية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولن أتّخذ أي إجراء قانوني.. خلاص مبروك عليه”.

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لمشاهدة فيديو أغنية هيثم سعيد “تاني”:

لمشاهدة فيديو أغنية رامي صبري “بتاع بنات”: