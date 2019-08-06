حبيب كايلي جينير يحوّل منزلها الى بحر من الورود احتفالًا بعيد ميلادها

متابعة بتجـــــــــــرد: استيقظت كايلي جينر صباح الإثنين لتجد منزلها مغطى بالكامل بالورود الحمراء، وذلك من قبل حبيبها ترافيس سكوت الذي قرر الإحتفال بعيد ميلادها باكرًا.

وقد شاركت نجمة تلفزيون الواقع هذه اللفتة الجميلة عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وعلقت عليها كاتبةً: “منزلي مغطى بالورود… وليس يحن وقت عيد ميلادي بعد”.

وتظهر كايلي في المقطع وهي تمشي حافية القدمين على بحر من الورود بينما كانت ابنتها ستورمي تلهو وترمي أوراق الورد في الهواء.

يُذكر أنّ كايلي جينر ستحتفل بعيد ميلادها الـ 22 في العاشر من شهر آب الحالي وذكرت تقارير إعلامية أنّ الحفل سيكون على متن يختٍ ضخمٍ في البحر المتوسط.