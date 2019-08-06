كاتي بيري تتعرض لموقف حرج.. ما علاقة أوبرا وينفري وبرادلي كوبر؟

متابعة بتجــــــــــرد: تعرّضت المغنية العالمية كاتي بيري لموقف حرج أثناء قضائها عطلة قبالة شاطئ بناريا الصخري بإيطاليا، مع مجموعة من النجوم منهم برادلي كوبر وأوبرا وينفري. فعندما كانت كاتي بيري تحاول الصعود على متن زورق صغير، انزلقت بشكل مضحك. وتدخل الممثل برادلي كوبر لمساعدتها على الفور ودفع المشهد المضحك بأوبرا وينفري إلى الضحك. والجدير ذكره أن هؤلاء النجوم كانوا يقضون عطلة مميزة في جزيرة إيطالية على متن سفينة Eos التي يمتلكها رجل الأعمال الأميركي باري ديلر.

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