محمد محسن ينشر صورة مع أصغر معجباته في تونس



نشر المطرب محمد محسن على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة مع أصغر معجبة له، وهى تقدم له باقة من الورود فى مهرجان الحمامات بتونس.

وتفاعل عدد كبير من متابعي محمد محسن مع الصورة معلقين:

ما شاء الله

جميلة

ربنا يوفقك

بنحبك كتير

يذكر أن محمد محسن عبر عن سعادته بزيارة تونس، وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أول مرة في حياتي أسافر تونس هي المرة دي".

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